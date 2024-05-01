Также она предложила создать в России "трудовые лагеря".

Депутат от партии "Единая Россия" Екатерина Собканюк заявила, что безработные россияне являются "червями". Также она предложила создать в России "трудовые лагеря".

"Сегодня в строительной отрасли около 30% незаполненных мест, вакансий. Считаю, что у нас, в Томской области вообще нет сегодня безработицы, но люди, которые вы говорите, они приходят. Им нужна отметка, значит, и они идут к вам в фонд занятости и безусловно получают пособие по безработице. Как вы считаете, может рассмотреть вообще-то сегодня какие-то трудовые лагеря, ведь это уже все было", - сказала она.

После этих слов в зале все рассмеялись. В свою очередь депутат возмутилась со смеха и добавила, что на строительстве не хватает бетонщиков, арматурщиков, сварщиков и электриков.

"Особенно зимой, когда идет прогрев бетона. Ну, я вам скажу, у меня сегодня инженерно-технический состав практически вот ходят, соединяют эти провода энергетики, и дежурят, чтобы прогреть бетон, зимой особенно, а у нас зимы, то извините, шесть месяцев. А людей, масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются государственной поддержкой, но они просто черви на нашем теле", - отметила она.

Депутат после своих слов попросила прощения, отметив, что, возможно, высказалась грубо, однако добавила, что таких людей "очень много".

Другие казусные ситуации в РФ

Как писал УНИАН, в России пожаловались на сине-желтый бордюр. Такой инцидент произошел в Новосибирске. Там местные жители расценили бордюр, как поддержку Украины.

"Уже закрашивают. Просто вышла накладка. Там взяли краску пяти цветов, чтобы покрасить скамейки там и бордюры. А у нас рабочий, как я называю, "союзник из Азии", и он вот взял эти два цвета. Я, говорит, что-то в голову пришло, что красиво будет желто-синий, и взял и покрасил с бухты-барахты", - рассказал руководитель компании "Доверие", которая занимается покраской Владимир Симонов.

Также сообщалось, что российские ученики получат пропагандистские комиксы, где рассказывается о "бандеровцах" и "героях СВО". Также там описали свою версию страны-агрессора о начале войны в Украине. Известно, что экземпляры 2022 года уже получили школьники из Москвы, Волжского и оккупированного Луганска.

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