Зарезав человека, рецидивист снова отправился на войну, но был "перехвачен" в Донецке.

В Российской Федерации "вагнеровец", который за предыдущие преступления был помилован Владимиром Путиным, убил и ограбил муэдзина – служителя мечети.

Как сообщает ASTRA, преступление в Саратовской области совершил 36-летний Раиль Хайров, который был участником так называемой "СВО".

Отмечается, что Хайров отправился на войну из колонии, где отбывал наказание за покушение на убийство и поджог. За "боевые заслуги" он был помилован Путиным, однако, вернувшись с фронта, взялся за старое.

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"Хайров получил помилование за участие в войне в Украине в составе "ЧВК Вагнера", куда записался из колонии. Убийство произошло еще 16 апреля. Его жертвой стал 45-летний Ибрагим Исяняев - многодетный отец, муэдзин в местной мечети и скупщик скота. Ему бывший заключенный представился продавцом двух быков - так он выманил мусульманина с деньгами из дома", - говорится в сообщении.

Причиной убийства якобы стали долги: чтобы рассчитаться с "кредиторами", Хайров разработал план ограбления муэдзина. Однако Исяняев на угрозы не поддался – отказался отдать деньги грабителю. Тогда "герой войны" убил многодетного отца: ударил в сердце ножом, который специально прихватил с собой. Из принадлежащего жертве автомобиля "Газель" вагнеровец забрал 300 тысяч рублей, предназначавшиеся для покупки бычков.

По данным "Медиазоны", Хайров - из Ульяновской области, муэдзин Исяняев - из пензенского села Средняя Елюзань. РосСМИ пишут, что Исяняев занимался закупкой мяса и животных в селах. Хайров ему позвонил, представился выдуманным именем и предложил купить бычков в Саратовской области. Муэдзин забрал наемника на своей "Газели". В машине вагнеровец потребовал деньги, но получил отказ.

После убийства "герой войны" добрался до своего родного села Муратовка, где сменил машину и вернулся на место преступления. Поджег "Газель" муэдзина, а тело отвез в Ульяновскую область, где сбросил в реку. Затем вагнеровец на автобусе отправился на оккупированную часть Украины – в "ДНР, чтобы записаться добровольцем на фронт, но был задержан в Донецке.

У Исяняева осталось трое детей.

Преступления российских солдат в РФ

В Кировский областной суд РФ приговорил жителя села Новый Бурец, экс-бойца ЧВК "Вагнер" Ивана Россомахина к 22 годам колонии строгого режима за изнасилование и жестокое убийство 85-летней пенсионерки. Россомахин был завербован ЧВК "Вагнер" в 2022 году, отбывая тюремный срок за другое убийство. Мужчина был осужден на 14 лет и должен был выйти на свободу в сентябре 2034 года, но вернулся домой на 12 лет раньше срока, уже "героем СВО" - с медалью от ЧВК "Вагнер" и помилованием от президента РФ Владимира Путина.

Весной 2023 года он вновь убил человека - 85-летнюю Юлию Буйских, которая проживала в соседнем городе. Женщина была избита, на ее теле обнаружены колото-резаные раны. По данным следствия, в марте прошлого года пьяный вагнеровец пришел домой к пенсионерке, где нанес ей множественные удары ножом, одновременно насилуя.

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