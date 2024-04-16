О состоянии предателя не указывается, но оккупанты называют это "покушением на убийство".

На временно оккупированной территории Запорожской области взорвали "депутата"-единоросса.

Как сообщил гауляйтер Владимир Рогов в Telegram, 16 апреля взорвали "депутата" Акимовского окружного совета. По данным Рогова, речь идет об Антоне Якименко.

"Член партии "Единая Россия". На выборах в местные органы власти он вошел в первую тройку избирательного списка этой партии. Является руководителем подразделения ГУП "ДЗО" "Акимовское", - пишет "гауляйтер".

Рогов называет это "покушением на убийство". О состоянии Якименко он не сообщает.

Подрыв предателей

Партизаны уже не раз взрывали врагов и их приспешников на оккупированной части украинского государства. В частности, в начале ноября сообщалось, что активисты взорвали машину российского силовика.

Кроме того, в городе не раз "расцветал хлопок". Напомним, в ночь на 15 декабря стало известно, что в Мариуполе прогремел мощный взрыв. По сведениям Мариупольского горсовета, что-то очень сильно пылало за крупнейшим торгово-развлекательным центром города - "ПортСити", который враги полностью разрушили.

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