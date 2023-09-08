Пожар вспыхнул на востоке столицы РФ.

В российской столице снова масштабный пожар. В ночь на пятницу, 8 сентября, в Москве загорелось здание Федеральной таможенной службы РФ.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "Осторожно, Москва". Также публикуются кадры густого дыма над городом.

"Пожар на востоке Москвы. В районе Новогиреево виден большой столб чёрного дыма, пожар на Кусковской улице. По данным МЧС, заявка пришла из здания, где находится Федеральная таможенная служба", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что на месте пожара слышны звуки взрывов.

"На месте пожара в Новогиреево слышны звуки взрывов. Предположительно, горят складские помещения, площадь уточняется", – написали авторы телеграм-канала.

Другие инциденты в России

В Брянске дроны атаковали местный завод "Кремний Эл". Он являетяс одним из самых больших предприятий по производству микроэлектроники на территории России. Там начался пожар.

Кроме того, в ночь на 7 сентября "бавовна" произошла в Волгоградской области РФ. Там впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины беспилотник атаковал воинскую часть.

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