По предварительным данным, в Брянске БПЛА атаковали местный завод "Кремний Эл".

Губернатор Брянской области Алескандр Богомаз сообщил, что беспилотники атаковали промышленный объект в Брянске.

"В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет", – заявил губернатор.

После сообщения Богомаза российское Минобороны отчиталось о перехвате над Брянском двух беспилотников. Один из них был уничтожен в воздухе, утверждает ведомство.

По предварительным данным, в Брянске БПЛА атаковали местный завод "Кремний Эл". Это предприятие - одно из крупнейших в России по производству микроэлектроники. "Кремний ЭЛ" в РФ является передовым поставщиком военной микроэлектроники, в который Кремль вливал миллиардные средства начиная с 2014 года.

На видео из соцсетей видно, как горит здание, которое находится около завода "Кремний Эл".

Атаки беспилотников на Брянскую область

В ночь на 30 августа объекты в российских городах массированно атаковали дроны, звуки взрывов звучали в Псковской, Тульской, Брянской, Калужской, Орловской областях и Московской областях.

Губернатор Богомаз также сообщал о возгорании на территории завода "Кремний Эл" после атаки БПЛА. Уже вечером того же дня местный губернатор заявил, что Брянск снова под атакой беспилотных летательных аппаратов.

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