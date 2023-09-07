Пожар локализовали и сейчас собираются провести следствие, которое установит причину возгорания.

На московском заводе "Салют" случился пожар, людей эвакуировали.

Как информирует Telegram-канал "Baza", из окон предприятия валил густой черный дым, пожару присвоили повышенный ранг опасности.

Возгорание произошло на складе микроэлектроники на третьем этаже здания. По другим версиям, пожар начался с лаборатории, где хранился натрий.

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Пожар локализовали и сейчас собираются провести следствие, которое установит причину возгорания.

Завод "Салют" находится под санкциями США. Предприятие производит авиадвигатели и корабельные радары.

Взрывы и пожары в России: последние новости

Как известно, после начала полномасштабной войны РФ против Украины в России систематически заявляют об атаках беспилотных летальных аппаратов и взрывах.

Недавно в центре Москвы на Лужнецкой набережной на складах произошел пожар, который привел к детонации хранившейся там пиротехники.

А в Санкт-Петербурге утром 5 сентября прогремел взрыв во дворе российского военкомата из-за диверсии неустановленных лиц.

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