По словам одного из депутатов, минобороны РФ слишком занято защитой других объектов.

Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов посоветовал бизнесу за свой счет покупать системы ПВО для "защиты от украинских дронов".

"Есть довольно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — цитируют Картаполова пропагандистские СМИ.

Российский депутат утверждает, что минобороны РФ занято прикрытием государственных и военных объектов, а потому компаниям нужно самостоятельно заниматься своей безопасностью.

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По его мнению, ВСУ и НАТО примерно знают расположение российских средств ПВО, что позволяет запустить беспилотник по маршруту, который обходит районы сосредоточения систем противовоздушной обороны. Именно поэтому самостоятельные закупки ПВО бизнесом якобы сделают вклад в общую безопасность и позволят защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

Атаки беспилотников на объекты в РФ

В последние дни в Российской Федерации участились атаки неизвестных беспилотников. Так, 28 февраля на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края произошли взрывы, а спутник зафиксировал следы пожара на аэродроме.

Кроме того, БПЛА уже почти добрались до Москвы. Недавно стало известно, что в пригороде Коломны Московской области прогремел громкий взрыв. До "бавовны" очевидцы услышали свист.

В связи с ситуацией столица страны-террориста усиливает противовоздушную оборону. В частности, в районе станции метро "Саларьево" установили радиолокационную станцию разведки и целеуказания.

Позже мощный взрыв прозвучал в Тульской области, однако его причина пока неизвестна. На месте нашли мертвых птиц.

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