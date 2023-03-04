Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов посоветовал бизнесу за свой счет покупать системы ПВО для "защиты от украинских дронов".
"Есть довольно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — цитируют Картаполова пропагандистские СМИ.
Российский депутат утверждает, что минобороны РФ занято прикрытием государственных и военных объектов, а потому компаниям нужно самостоятельно заниматься своей безопасностью.
По его мнению, ВСУ и НАТО примерно знают расположение российских средств ПВО, что позволяет запустить беспилотник по маршруту, который обходит районы сосредоточения систем противовоздушной обороны. Именно поэтому самостоятельные закупки ПВО бизнесом якобы сделают вклад в общую безопасность и позволят защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.
Атаки беспилотников на объекты в РФ
В последние дни в Российской Федерации участились атаки неизвестных беспилотников. Так, 28 февраля на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края произошли взрывы, а спутник зафиксировал следы пожара на аэродроме.
Кроме того, БПЛА уже почти добрались до Москвы. Недавно стало известно, что в пригороде Коломны Московской области прогремел громкий взрыв. До "бавовны" очевидцы услышали свист.
В связи с ситуацией столица страны-террориста усиливает противовоздушную оборону. В частности, в районе станции метро "Саларьево" установили радиолокационную станцию разведки и целеуказания.
Позже мощный взрыв прозвучал в Тульской области, однако его причина пока неизвестна. На месте нашли мертвых птиц.