ПВО начали устанавливать в Москве и пригороде с декабря 2022 года.

В российской столице усиливают противовоздушную оборону. В Москве установили еще одну систему ПВО – прямо возле станции метро.

Как сообщает Telegram-канал "Сирена", администраторы получили видео, где возле станции метро "Саларьево" зафиксировали радиолокационную станцию разведки и целеуказания.

"По видео можно установить локацию – конечная остановка 420 автобуса находится возле станции метро. Как давно там появился комплекс, неизвестно", – говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время в The Insider отметили, что на видео – мобильная радиолокационная станция разведки и целеуказания П-18-2 "Прима". Рядом с ней должны работать комплексы ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

Авторы Telegram-канала отметили, что ПВО начали устанавливать в Москве и пригороде с декабря 2022 года. Однако СМИ обратили на них внимание в январе, когда власти РФ начали устанавливать системы прямо на крыши зданий. Таких площадок тогда насчитали семь.

"В том числе наряду с важными для чиновников объектами: резиденцией Путина в Ново-Огареве и бизнес-аэропортом "Газпром авиа" "Остафьево". Восьмую систему ПВО устанавливали напротив "Лужников" перед митинг-концертом 22 февраля", – добавили в сообщении.

Взрывы и атаки дронов в России: последние новости

Вечером 28 февраля 2023 года в Краснодарском крае России раздались взрывы. Местные паблики сообщали о взрывах на военном аэродроме в Ейске. Некоторые даже предполагали, что по аэродрому ударили ракетами. Власти Ейска заявили, что там проводятся "учения".

Кроме того, 27 февраля в российском Белгороде обнаружили обломки трех БПЛА. Мэр города отметил, что в одном из районов беспилотник залетел в окно одной из квартир.

Последние события в РФ прокомментировал и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что ничего не знает о причинах этих случаев, поскольку это территория России. Кроме того, Данилов добавил, что если в Кремле думают, что там будет спокойно, то они ошибаются.

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