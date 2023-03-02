Пока неизвестно, пострадал ли сам аэродром в Ейске, поскольку спутник его не зафиксировал.

Программа "Схемы" опубликовала спутниковые снимки, на которых показаны последствия взрывов в Ейске Краснодарского края РФ. Как сообщалось, там 28 февраля 2023 года произошла атака на аэродром.

На фото Planet Labs, обнародованных "Схемами", видны последствия большого пожара на территории полигона противовоздушной обороны, который находится рядом с аэродромом. Снимки датированы 1 марта 2023 года. Для сравнения также добавили фото за 22 февраля.

При этом пока неизвестно, пострадал ли сам аэродром, поскольку спутник пока его не зафиксировал.

Видео дня

Как отмечается в сообщении, на снимках за 15 февраля видно, что на аэродроме ранее находился ряд российских самолетов. В восточной части аэродрома стояли два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

В центральной части аэродрома 15 февраля находились три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.

В западной части зафиксировали пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

Взрывы в Ейске: что известно

Поздно вечером во вторник, 28 февраля 2023 года, в российских пабликах начали публиковать информацию о взрывах в Ейске Краснодарского края России. Отмечалось, что их слышали в районе аэродрома.

Была информация о сбитии беспилотника, некоторые предполагали, что аэродром атаковали ракетами. В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркнул, что это именно тот аэродром, откуда взлетали самолеты, бомбившие восток и юг Украины.

Власти российского города заявили, что там проводят "военно-тактические учения".

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