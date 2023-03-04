По версии российской пропаганды, он попал в пустой резервуар.

Дрон атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба" в Белгородской области РФ.

Как сообщает Телеграм-канал "База", атака произошла утром 3 марта, но о ней стало известно только через сутки. Пропагандисты убеждают, что БПЛА попал якобы в пустой резервуар.

"БПЛА, прилетевший со стороны Украины и снаряженный самодельным взрывным устройством, врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн. В результате в резервуаре образовалось отверстие площадью 1 кв. м", - говорится в сообщении.

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По данным "базы", из подстанции эвакуировали 4 человека. Пострадавших якобы нет.

Атаки беспилотников на объекты в РФ

В последние дни участились атаки неизвестных беспилотников на РФ. 28 февраля на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края прогремели мощные взрывы. По данным "Схем", спутник зафиксировал следы пожара на аэродроме.

Кроме того, дроны добираются до Москвы. Недавно в Сети появилась информация о том, что в пригороде Коломны Московской области раздался громкий взрыв. Очевидцы отмечают, что до "хлопка" был слышен свист.

Москва усиливает противовоздушную оборону на фоне угрозы. В районе станции метро "Саларьево" установили радиолокационную станцию разведки и целеуказания.

Впоследствии в Тульской области Российской Федерации прозвучал мощный взрыв, и его причина пока неизвестна. Найдены мертвые птицы.

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