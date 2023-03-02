Взрыв в России сегодня произошел в одном из поселков, расположенных в Тульской области.

В Тульской области Российской Федерации прогремел мощный взрыв, и его причина пока неизвестна.

Взрыв произошел в четверг, 2 марта, около 8 часов утра в поселке Березовский возле ул. Молодежная, сообщил Telegram-канал Baza. По словам местных жителей, в результате взрыва дома затряслись.

"Позже в лесу обнаружили воронку глубиной в половину метра. Вокруг все было усыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц", - отмечается в сообщении.

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Место чрезвычайного происшествия оцепила полиция, там работают взрывотехники.

Новые взрывы в России - что стоит знать

28 февраля поздно вечером появилась информация, что в Краснодарском крае РФ в Ейске прогремели взрывы. В сети писали, что взрывы были слышны возле аэродрома. Позже появилась информация, что был сбит беспилотник. Также распространялись сведения о якобы ракетном ударе по вражескому аэродрому.

Власти Ейска утверждали, что на аэродроме проводились "военно-тактические учения".

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, именно с аэродрома в Ейске российские самолеты летали бомбить юг и восток нашей страны.

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