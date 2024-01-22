Законопроект, предполагающий конфискацию имущества, внесли в Госдуму.

В Российской Федерации собираются отбирать квартиры и другое нажитое имущество по статье за дискредитацию армии РФ.

Соответствующее предложение на уровне закона сегодня внесла российская Госдума. Речь идет о проекте поправок в Уголовный кодекс России "о конфискации имущества". РосСМИ отмечают, что полный текст законопроекта пока не опубликован.

Однако спикер Госдумы РФ Вячеслав Володина считает, что данный законопроект "позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ".

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Также упоминается, что россиян могут лишать званий за "фейки" об оккупантах. Если закон официально примут, то в России смогут конфисковывать имущество сразу по восьми статьям, акцентировал два дня назад Володин:

Распространение фейков об армии (207.3 УК РФ);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280 УК РФ);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (280.1 УК РФ);

дискредитация ВС РФ;

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК РФ);

призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (284.2 УК РФ);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия (284.3 УК РФ);

реабилитация "нацизма" (354.1 УК РФ).

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счет своего имущества", - заявлял он.

Ранее в РФ решили лишать гражданства за фейки об армии

Весной 2023 года Россия решила загасить общественное мнение, критикующие войну в Украине, шантажом о лишении гражданства. За "фейки" об армии решили забирать паспорт гражданина России. Также основанием для такого наказания считались действия, "создающие угрозу национальной безопасности РФ".

Интересно, что тогда решение о лишении гражданства поручили принимать территориальным управления МВД, забрав эту компетенцию у суда. Также весной Госдума запретила россиянам говорить плохо о "вагнеровцах".

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