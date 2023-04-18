Пока такие меры будут применять лишь к тем, у кого гражданство приобретенное.

В России будут лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию армии". Соответствующие поправки в законодательство утвердила Госдума, пишет ТАСС.

Помимо критики армии основанием для лишениях гражданства будут "нарушение территориальной целостности" России, дезертирство, призывы к развязыванию войны и "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ".

Согласно этой поправке отбирать российский паспорт будут у тех, кто получил гражданство не по праву рождения, а путем натурализации. При этом решение о лишении гражданства будет принимать территориальное управление МВД, а не суд.

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Лица, лишенные российского гражданства на основе этой процедуры, смогут снова претендовать на получение российского паспорта не ранее, чем через три года.

Дискредитация армии в России

После полномасштабного вторжения РФ в Украину российский парламент принял закон, который фактически запрещает как-либо критиковать российскую армию и ее действия в Украине. Такая критика теперь считается "дискредитацией армии", за что предусмотрена уголовная ответственность.

В марте этого года российский парламент расширил действие закона. Теперь в России запрещено "дискредитировать" даже так называемых "добровольцев", т.е. боевиков "Группы Вагнера", которая по российским же законам сама по себе является незаконной преступной организацией.

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