Государственная дума России приняла поправки в свой закон о "дискредитации" российской армии, расширив его действие на всех оккупантов, а не только солдат регулярной армии. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Согласно новым правилам, теперь норма о наказании "за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ" будет распространятся на "добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы".
Поскольку в России конституцией запрещены частные военные компании, российские официальные органы именуют пригожинскую "Группу Вагнера" именно "добровольческим формированием".
Кроме того, дополнительно ужесточены сами наказания за этот вид "преступления". Теперь за "фейки" о российских солдатах и наемниках россиянами грозит до 5 лет тюрьмы, вместо прежних 3. При повторном нарушении этой нормы россиян могут посадить уже на срок до 7 лет. При отягчающих обстоятельствах – до 15 лет.
Российское законодательство также предусматривает отдельно штрафы за "дискредитацию" российской армии и "добровольцев". Такие действия теперь обойдутся россиянам в сумму до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Уточняется, что в первый раз к россиянам применяют именно административное наказание со штрафом, а при повторном нарушении в течение года – уголовное.
Борьба с инакомыслием в России
Российская Госдума готовит новые поправки в законодательство, которые позволят лишать россиян гражданства за "дискредитацию" Вооруженных сил РФ. Отбирать паспорт будут у тех, кто прошел процедуру получения гражданства, а не был рожден в российском гражданстве.
Сами россияне, похоже, не против усиления репрессий и активно этому способствуют. По информации издания The Moscow Times, в последнее время в России резко увеличилось количество дел, связанных с "дискредитацией" армии, открытых на основе доносов.
Примером такого доноса является недавний случай в Москве. Там 30-летняя женщина написала в полицию заявление на 8-летнюю одноклассницу своей дочери. Ребенка обвиняют в русофобской позиции.