Теперь в России нельзя называть наемников наемниками, иначе сядешь в тюрьму.

Государственная дума России приняла поправки в свой закон о "дискредитации" российской армии, расширив его действие на всех оккупантов, а не только солдат регулярной армии. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Согласно новым правилам, теперь норма о наказании "за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ" будет распространятся на "добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы".

Поскольку в России конституцией запрещены частные военные компании, российские официальные органы именуют пригожинскую "Группу Вагнера" именно "добровольческим формированием".

Видео дня

Кроме того, дополнительно ужесточены сами наказания за этот вид "преступления". Теперь за "фейки" о российских солдатах и наемниках россиянами грозит до 5 лет тюрьмы, вместо прежних 3. При повторном нарушении этой нормы россиян могут посадить уже на срок до 7 лет. При отягчающих обстоятельствах – до 15 лет.

Российское законодательство также предусматривает отдельно штрафы за "дискредитацию" российской армии и "добровольцев". Такие действия теперь обойдутся россиянам в сумму до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Уточняется, что в первый раз к россиянам применяют именно административное наказание со штрафом, а при повторном нарушении в течение года – уголовное.

Борьба с инакомыслием в России

Российская Госдума готовит новые поправки в законодательство, которые позволят лишать россиян гражданства за "дискредитацию" Вооруженных сил РФ. Отбирать паспорт будут у тех, кто прошел процедуру получения гражданства, а не был рожден в российском гражданстве.

Сами россияне, похоже, не против усиления репрессий и активно этому способствуют. По информации издания The Moscow Times, в последнее время в России резко увеличилось количество дел, связанных с "дискредитацией" армии, открытых на основе доносов.

Примером такого доноса является недавний случай в Москве. Там 30-летняя женщина написала в полицию заявление на 8-летнюю одноклассницу своей дочери. Ребенка обвиняют в русофобской позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: