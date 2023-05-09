Единственным танком, который принял участие в военном параде на Красной площади в Москве, стал раритетный Т-34. Причем в единственном экземпляре. Об этом свидетельствуют кадры прямых трансляций из российской столицы.
Парад начался с прохода пеших колонн представителей различных родов войск и военизированных организаций, после чего пустили технику. Возглавил эту часть парада как раз единственный Т-34 одной из поздних модификаций. Следом за ним прошли бронеавтомобили "Тигр" и "Урал".
Далее по площади проехала колонна оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", зенитно-ракетных комплексов С-400 и самоходных пусковых установок ядерных ракет "Ярс". В завершение по площади проехало несколько бронетранспортеров. Никакой другой техники на параде представлено не было.
Помимо отсутствия танков, которые традиционно считаются главным символом советской и после российской военной мощи, московский парад лишился и воздушной части. Ранее российские СМИ писали, что пилотов якобы не хотят отвлекать от участия в войне.
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