Активисты разбудили россиян теми звуками, которыми они сами будят украинцев.

В Варшаве местные активисты "поздравили" российских дипломатов сиреной воздушной тревоги и звуками бомбардировки. Акцию устроили представители движения "Евромайдан-Варшава".

Мероприятие начали в 6 утра под стенами многоэтажки, в которой проживают российские дипломаты.

"В День победы будим их звуками, которыми они будят украинцев вот уже девятый год. Просыпайтесь, рашисты! Ваше время пришло! Мы хотим, чтобы сегодня современные фашисты проснулись от последствий собственных действий", – пояснили активисты суть акции.

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Помимо акустического воздействия на дипломатов страны-агрессора активисты также развернули большой баннер с хэштегом #russiaisaterroriststate.

Комментируя свою акцию, организаторы отметили, что не ожидают от российских дипломатов каких-то правильных слов или действий, а просто хотят, чтобы их наконец выслали из Польши.

Годовщина капитуляции Германии – последние новости

Сегодня на постсоветском пространстве отмечается День Победы. Его традиционно очень широко празднуют в России, где победа СССР над гитлеровской Германией возведена в полурелигиозный культ. По этому случаю в Москве состоялся военный парад, на котором выступил российский диктатор.

Однако "праздновать" сакральную дату государство-агрессор начало еще ночью, когда устроило массированный ракетный обстрел Украины. По данным Генштаба ВСУ, всего враз запустил 25 ракет, из которых 23 удалось сбить.

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