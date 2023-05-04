Парадов не будет в российских городах, находящихся более чем в 2 тысячах километров от украинской границы.

Парады на 9 мая россияне отменяют не только во временно оккупированном Крыму и приграничных областях, а и в отдаленных от Украины на сотни километров регионах.

По информации российского издания "Верстка", как минимум в 21 российском городе уже отменены парады.

В частности, парады отменены в столицах регионов, граничащих с Украиной – Курске, Белгороде и Брянске. Среди причин отмены власти называли "текущую ситуацию", нежелание "провоцировать противника". В Брянске заявили, что "не могут" провести парад.

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Власти Краснодарского края формально не объявляли об отмене парадов, но заявили, что военную технику в этом году можно будет увидеть только в Новороссийске (ранее парады проводили в Краснодаре и Сочи).

По "соображениям безопасности" от парадов отказались в Крыму, а также в Калуге, Рязани, Орле, Саратове, Калининградской области, Липецке и Ельце. Из-за "морально-этических аспектов" отменили парады в Пскове и Великих Луках.

Кроме того, парадов не будет в отдаленных от фронта Тюмени (около 2 тысяч км от границы Украины), Нижневартовске (2600 км), Сургуте (2500 км) и Ханты-Мансийске (2300 км). Тут отмену парадов объяснили желанием выразить "солидарность с другими регионами страны, где по соображениям безопасности уже отменили праздничные мероприятия".

Парады на 9 мая в России в условиях войны - что нужно знать

На фоне полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, и колоссальных потерь, которые привели к расконсервации старых образцов танков и бронированной техники, страна-оккупант второй год подряд отменяет или вносит коррективы в программу традиционных военных парадов, проводимых в городах РФ 9 мая.

Так, в 2022 году массово отменяли авиапарады. Они не состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Мурманске.

В этом году парад в Санкт-Петербурге состоится, но его проведут без пролета авиации. Также, как заявили в Кремле, не будет отменен парад на 9 мая в Москве.

В оккупированном Крыму и в регионах РФ парады отменяют по разнообразным причинам, в частности, "по сообрениям безопасности". В некоторых регионах парадам уже нашли замену – в российском Саратове вместо этого проведут концерты под окнами ветеранов.

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