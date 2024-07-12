Объявлен план "Перехват".

В пункте военной дислокации в Белгородской области вечером 11 июля произошла стрельба, есть погибшие и раненые, пишет российский Telegram-канал "База" со ссылкой на свои данные.

Сообщается, что, по предварительной информации, после стрельбы объявлен план "Перехват": разыскивают военнослужащего с пулеметом Калашникова и 70 патронами.

"Информация уточняется", - говорится в сообщении. Видео дня

Позже стало известно, что после стрельбы разыскивают 29-летнего военнослужащего Алексея из Чувашии.

"Предварительно, в результате стрельбы вечером 11 июля скончались двое и один ранен. Изначально предполагалось, что беглец взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но, предположительно, оружие нашли недалеко от места происшествия", - отмечается в новом сообщении.

Обновлено. По данным еще одного российского канала SHOT, ночью в военной части в Козинском районе Белгородской области 28-летний контрактник напал на других военнослужащих, он застрелил двоих и ранил одного сослуживца, после чего сбежал с оружием.

"Предварительная причина - бытовой конфликт. Известно, что нападавший - уроженец города Чебоксары. Мужчину ищут уже более десяти часов. По одной из версий, он мог пересечь границу и уйти на территорию Украины". – говорится в сообщении.

Канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник сообщает, что стрельба произошла из-за распития спиртных напитков:

"Предварительно, двое военнослужащих оскорбили сослуживца, а тот сначала сделал им предупреждение, а когда издевки повторились, то в ответ убил их из пулемета и скрылся. Известно, что стрелок бросил пулемет, из которого устроил стрельбу, во время отхода, сейчас убийцу разыскивают".

Напомним, ранее сообщалось, как в РФ бывший наемник ЧВК "Вагнер", вернувшись с войны против Украины, жестоко убил и сжег многодетную мать. 33-летний мужчина задушил свою знакомую и сжег автомобиль с ее телом.

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