В результате стрельбы на территории Дагестана есть жертвы среди мирных людей, утверждает глава республики.

В российской республике Дагестан в результате стрельбы, произошедшей в воскресенье, 23 июня, были ликвидированы шесть боевиков и более 15 полицейских.

Такой информацией в своем видеообращении поделилися глава Дагестана Сергей Меликов. Вражеский чиновник рассказал также о гибели нескольких гражданских, в частности, священника отца Николая, который более чем 40 лет работал в городе Дербент в православном храме.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сказал, что убит 66-летний отец Николай - ему перерезали горло.

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23 июня в Дагестане неизвестные мужчины устроили стрельбу, в частности, в Махачкале открыли огонь из автоматов по синагоге, а потом вступили в перестрелку с полицейскими. В синагоге произошел пожар. Кроме того, сообщалось, что атакованы две православные церкви. По предварительным сведениям, было пять жертв и 23 пострадавших.

Депутат российской Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев утверждал, что за нападениями якобы могут стоять спецслужбы НАТО и Украины. Примечательно, что против такой позиции выступил экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его мнению, стрельба могла возникнуть в результате "национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии".

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