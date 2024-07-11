Ранее "герой войны" был осужден на 10 лет за другие преступления.

В РФ бывший наемник ЧВК "Вагнер", вернувшись с войны против Украины, жестоко убил и сжег многодетную мать.

Как сообщает "Настоящее время", 33-летний мужчина задушил свою знакомую и сжег автомобиль с ее телом.

"Сейчас бывшего наемника ЧВК "Вагнер" приговорили к семи годам колонии за убийство женщины", — сказано в сообщении.

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Свои мотивы он объяснил личным конфликтом с убитой. Преступление он совершил в селе Анучино Приморского края, куда вернулся после службы в ЧВК "Вагнер". Туда его завербовали прямо из колонии, где он отбывал срок в 10 лет и 10 месяцев колонии за разбой, уничтожение чужого имущества и убийство малолетнего или иного беспомощного лица из корыстных побуждений. Также он был ранее судим за мелкие кражи.

По данным "Сирена", имя осужденного – Александр Тюмаков. Завербовали его на войну, судя по датам предыдущего приговора, прямо из колонии. В ЧВК Тюмаков попал в декабре 2022 года, и вернулся с фронта с тремя медалями.

По подсчетам "Сирены" на июнь 2024 года, вне зоны боевых действий участники войны в Украине убили уже более 120 человек. Каждый шестой из убитых сам воевал в Украине.

Преступления "вагнеровцев" в России

Как сообщал УНИАН, ранее в Краснодарском крае РФ бывший наемник ЧВК "Вагнер" ранил ножом пятиклассника. Преступление совершено в ночь с 13 на 14 июня - 31-летний Юрий Якубенко проник в дом жителей станицы Тамань. Владельцы дома спали, в том числе 12-летний Максим.

Кроме того, другой "вагнеровец", который за предыдущие преступления был помилован Владимиром Путиным, убил и ограбил муэдзина – служителя мечети.

В Кировский областной суд РФ приговорил жителя села Новый Бурец, экс-бойца ЧВК "Вагнер" Ивана Россомахина к 22 годам колонии строгого режима за изнасилование и жестокое убийство 85-летней пенсионерки.

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