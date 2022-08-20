В целом министр обороны страны-оккупанта считает эту идею "русофобской".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что идея запретить всем россиянам въезд в страны ЕС - это "проявление нацистской политики".

Об этом он заявил на заседании так называемого "Первого международного антифашистского конгресса" в подмосковном парке "Патриот", сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

"Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза", - заявил Шойгу.

На этом он не остановился и "прошелся" по странам Прибалтики, которые активно поддерживают Украину в борьбе с русскими захватчиками. По словам Шойгу, Литва, Латвия и Эстония якобы все чаще игнорируют "фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала".

"В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы", - заявил он.

Напомним, в ряде стран Евросоюза продолжается дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам России. С такой инициативой уже выступили Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. В конце августа министры иностранных дел ЕС обсудят возможные визовые ограничения для граждан России.

Как сообщал УНИАН, сегодня Португалия выступила против запреты на въезд российских туристов в Евросоюз.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза немедленно аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

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