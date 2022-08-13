В Литве заявили, что не хотят, чтоб россияне наслаждались европейскими ценностями пока их соотечественники убивают украинцев.

В Литве владельцы Пакруойского поместья, которое является крупнейшим из подобных сохранившихся сооружений в странах Балтии, с 12 августа закрыли вход для российских туристов.

Об этом сообщает портал Delfi.

В поместье ежегодно приезжают сотни тысяч туристов со всей Европы - оно является самым популярным местом в Литве.

Имение находится недалеко от границы с Латвией, рядом с Via Baltica, соединяющей Варшаву с Таллинном и рядом с популярным среди российских туристов Рундальским дворцом.

"Мы не хотим, чтобы россияне наслаждались созданными нами ценностями, пользовались красотой и узнавали историю, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день. Пока одни наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники взрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов", – подчеркнул представитель Пакруойского имения Гедрюс Климкявичюс.

Посетить Пакруойское имение смогут только те граждане России, которые смогут доказать, что они пострадали от путинского режима и получили вид на жительство в ЕС.

Как ранее сообщалось, Чехия будет просить страны ЕС запретить шенгенские визы для россиян.

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