В Литве владельцы Пакруойского поместья, которое является крупнейшим из подобных сохранившихся сооружений в странах Балтии, с 12 августа закрыли вход для российских туристов.
Об этом сообщает портал Delfi.
В поместье ежегодно приезжают сотни тысяч туристов со всей Европы - оно является самым популярным местом в Литве.
Имение находится недалеко от границы с Латвией, рядом с Via Baltica, соединяющей Варшаву с Таллинном и рядом с популярным среди российских туристов Рундальским дворцом.
"Мы не хотим, чтобы россияне наслаждались созданными нами ценностями, пользовались красотой и узнавали историю, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день. Пока одни наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники взрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов", – подчеркнул представитель Пакруойского имения Гедрюс Климкявичюс.
Посетить Пакруойское имение смогут только те граждане России, которые смогут доказать, что они пострадали от путинского режима и получили вид на жительство в ЕС.
Как ранее сообщалось, Чехия будет просить страны ЕС запретить шенгенские визы для россиян.