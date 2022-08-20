В Лиссабоне заявили, что необходимо разделить граждан страны-оккупанта и армию России.

Португалия выступила против запрета на въезд российских туристов в Евросоюз.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны, сообщает Eco.

В Лиссабоне заявили, что необходимо разделить граждан страны-оккупанта и армию России, а "основная цель санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ".

Война в Украине и визы для россиян:

8 августа президент Владимир Зеленский призвал ЕС закрыть границы Шенгенской зоны для граждан России, которая ведет войну на уничтожение Украины и украинского народа.

За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского Союза, намерена предложить странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа.

При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

14 августа дипломаты Польши заявили о том, что работают над запретом выдачи виз гражданам Российской Федерации. Решения по этому вопросу может быть уже в ближайшие недели.

18 августа Дания заявила о том, что ограничит выдачу виз россиянам независимо от решения ЕС.

18 августа стало известно о том, что россиянам придется ждать финские визы по 5 месяцев.

19 августа 2022 года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

Против общего запрета выступили Кипр, Греция и Германия. Канцлер Олаф Шольц заявил, что "это война не российского народа, а Путина".

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