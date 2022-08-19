Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.
Об этом пишет Politico.
Он отметил, что наблюдает на литовских курортах российских туристов, въехавших в страну по визам, выданным другими членами ЕС.
"Поскольку авиасообщение из России в Европу в настоящее время очень ограничено, страны Балтии стали основным перевалочным пунктом для тех, кто путешествует в Европу из России и Беларуси, - слишком доступная достопримечательность для тех, кто хочет немного насладиться европейским стилем жизни, в то же время также поддерживает войну президента Владимира Путина", - заявил он.
По словам Ландсбергиса, члены ЕС, продолжающие выдавать россиянам туристические визы, не только игнорируют все зверства, совершенные в отношении украинцев, но и фактически "приглашают" российских туристов в Прибалтику.
"Но Эстония, Латвия и Литва не желают принимать гостей из России, которые в большинстве своем являются сторонниками путинской войны - по крайней мере, до окончательной победы Украины", - заявил он.
По мнению главы МИД Литвы, это противоречие может привести к расколу между странами, которые продолжают выдавать туристические визы, и теми, которые уже прекратили.
"Если мы за европейскую безопасность и ценности, то мы должны решить и другую проблему: уже выдано большое количество многократных виз сроком на три года и более. Это означает, что даже без выдачи новых виз значительному количеству туристов все равно будет предоставлена возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, следует презирать и даже бороться с ним. Вместе мы должны найти совместное и эффективное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным. И он должен включать, вступившее в силу немедленно, четкое "нет" российским и беларуским туристам; отзыв уже выданных долгосрочных многократных виз, по крайней мере, до окончания войны; и постоянный прием тех, кто ищет убежища - не европейский отдых", - подчеркнул он.
Он призвал оставить двери Европы открытыми только для демократических активистов и преследуемых авторитарными режимами Москвы и Минска.