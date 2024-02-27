Конкеев под запись сознался в военных преступлениях, совершенных на территории Украины.

В российском Красноярске был ликвидирован военный преступник Конкеев Сергей Александрович. Его автомобиль подорвали партизаны.

Об этом сообщает партизанское движение "Экстремист". Отмечается, что Конкеев под запись сознался в военных преступлениях, совершенных на территории Украины. Он расстрелял 3 украинцев и зарезал 2 польских добровольцев.

"Также интересно и его место работы. Согласно официальным данным о трудоустройстве, он работал вертухаем в СИЗО-1 Красноярска, которое много раз фигурирует в расследованиях относительно пыток подследственных", – сказано в сообщении.

В Красноярских телеграм-каналах уже делятся видео с места взрыва:

Ликвидация российских военных

В 20-х числах февраля в Украине "грузом 200" стали начальник штаба батальона армии РФ, а также несколько важных военных со званиями. В частности, "убрали" начальника штаба батальона армии РФ, полковника, подполковника и нескольких капитанов.

Несколькими днями ранее стало известно об уничтожении замкомандира мотострелкового батальона России майора Игоря Маклакова. Эту информацию опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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