Он біл ликвидирован на Запорожском направлении.

Вооруженные силы Украины ликвидировали известного российского пропагандиста и результативного оператора FPV-дронов по кличке "Астап". Об этом сообщает офицер армии Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Успешно демобилизирован на Запорожском направлении результативный российский оператор FPV-дронов с позывным "Астап" и его второй номер на кликуху "Лео" (фото нет)", - говорится в сообщении.

Как пишет журналист Юрий Бутусов, оператор FPV Иван Ванюшенко служил в ВДВ, а также вел пропагандистский телеграмм-канал.

Значимые потери врага

Ранее "Штрилиц" сообщал, что в Украине ликвидировали нескольких важных представителей армии РФ: двух майоров и двух лейтенантов (один из них имел звание "старшего").

Также сегодня пошел ко дну ВДК "Цезарь Куников", и, по информации ГУР, погибло большинство экипажа корабля, штатная численность которого составляет 87 человек.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, корабль затонул и восстановлению уже не подлежит. Также представитель ГУР сообщил, что, по данным украинской разведки, в момент атаки на борту БДК находился груз боеприпасов.

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