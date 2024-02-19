В Украине уничтожили замкомандира мотострелкового батальона России, раскрыв о нем данные.
По информации офицера армии ВСУ Анатолия Штефана, речь идет о майоре, который пришел в Украину с войной. Детали о нем военный раскрыл под псевдонимом "Штирлиц" в социальных сетях.
В Украине успешно "демобилизированы":
- Майор Маклаков Игорь заместитель командира мотострелкового батальона;
- лейтенант Шендриков Леонид;
Также "Штирлиц" показал, как они выглядят
Потери России на фронте подскочили на волне Авдеевки
Прошедшая неделя стала периодом очередного обострения на фронте: после месяцев тяжелой обороны, командование армии Украины приняло решение вывести подразделения ВСУ с Авдеевки. Операцию завершили 17 февраля, в плен к РФ попала часть наших военных. Об этом сообщал спикер войск "Таврия", уточняя, что речь идет не о крупных масштабах.
В то же время защитники Украины сообщали, что Россия ради контроля над Авдеевкой устроила своим войскам "кладбище". Об этом заявлял замкомандира 3 ОШБр Жорин.
Также 47-я отдельная механизированная бригада уточнила, что уничтожила в Авдеевке более 7 тысяч военных РФ, пообещав месть за своих погибших собратьев.
Бои в Авдеевке отразились и на ежедневной статистике потер РФ, которую дает по утрам Генштаб. Сегодня там указали, что за сутки Россия потеряла 1290 человек. Общее количество ликвидированных военных достигло 403 720 оккупантов.