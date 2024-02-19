Он раскрыл фамилию цели.

В Украине уничтожили замкомандира мотострелкового батальона России, раскрыв о нем данные.

По информации офицера армии ВСУ Анатолия Штефана, речь идет о майоре, который пришел в Украину с войной. Детали о нем военный раскрыл под псевдонимом "Штирлиц" в социальных сетях.

В Украине успешно "демобилизированы":

Майор Маклаков Игорь заместитель командира мотострелкового батальона;

лейтенант Шендриков Леонид;

Также "Штирлиц" показал, как они выглядят

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Потери России на фронте подскочили на волне Авдеевки

Прошедшая неделя стала периодом очередного обострения на фронте: после месяцев тяжелой обороны, командование армии Украины приняло решение вывести подразделения ВСУ с Авдеевки. Операцию завершили 17 февраля, в плен к РФ попала часть наших военных. Об этом сообщал спикер войск "Таврия", уточняя, что речь идет не о крупных масштабах.

В то же время защитники Украины сообщали, что Россия ради контроля над Авдеевкой устроила своим войскам "кладбище". Об этом заявлял замкомандира 3 ОШБр Жорин.

Также 47-я отдельная механизированная бригада уточнила, что уничтожила в Авдеевке более 7 тысяч военных РФ, пообещав месть за своих погибших собратьев.

Бои в Авдеевке отразились и на ежедневной статистике потер РФ, которую дает по утрам Генштаб. Сегодня там указали, что за сутки Россия потеряла 1290 человек. Общее количество ликвидированных военных достигло 403 720 оккупантов.

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