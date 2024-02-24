Информацию об уничтожении оккупанта обнародовал офицер ВСУ.

В Украине "грузом 200" стали начальник штаба батальона армии РФ, а также несколько важных военных со званиями.

Их фамилии и лица обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (в сети известный как "Штирлиц"). Согласно его данным, в Украине успешно ликвидированы:

Полковник Паустьян Роман;

подполковник Мурзеев Александр;

начальник штаба батальона 25 омсбр капитан Собиров Тимур;

капитан Левченко Константин;

капитан Какоткин Дмитрий;

капитан Герус Алексей;

старший лейтенант Багрянцев Максим;

лейтенант Попов Павел;

В деталях оккупанты представлены ниже:

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В Украине годовщина войны - Сырский выступил с обращением

24 февраля - истерическая дата в Украине, так как именно в этот день ближе к утру Россия начала бомбардировки украинских городов два года назад, дав начало полномасштабной войне.

Сегодня в честь годовщины главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал обращение к нации. Он напомнил, что украинцы ведут войну с оккупантами не 2 года, а уже 10. И эта война самое большое побоище, которое видела Европа со времен Второй мировой: с десятками российских бомб, тысячами ракет - всем тем, что безнаказанно применяет по Украине Россия, указал военный.

Сырский напомнил, что в первые дни вторжения никто в мире не верил, что украинцы справятся. Исключением были сотни тысяч наших людей, которые пошли записываться в ТРО, чтобы уничтожить врага. Главнокомандующий ВСУ отметил, что сила нашей страны заключается в единстве, а за этим единством будет и победа. "Убежден, что в единстве наша победа. И она обязательно будет. Потому что свет всегда побеждает тьму!" - сказал он.

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