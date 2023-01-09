Минюст Южной Кореи считает, что уклонение от призыва в армию в России не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца.

Пятеро россиян, сбежавших от путинской мобилизации в РФ, вынуждены жить в международном аэропорту Сеула. Местные власти отказали им в предоставлении убежища.

Об этом пишет газета The Korea Times. Россияне пару месяцев назад прибыли в столичный аэропорт Инчхон и сразу подали заявления на получение статуса беженцев.

Однако, правительство Южной Кореи отклонило их заявления на этапе предварительной оценки. Министерство юстиции этой страны считает, что уклонение от призыва в армию не является уважительной причиной для признания их беженцами. Теперь же они, вероятно, будут репатриированы.

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"Мне не зазорно защищать свою страну. Я бы пошел добровольцем (воевать), если кто-то нападет на нас и подвергнет опасности моих близких. Но совсем другое дело, когда агрессором является моя собственная страна. Я никогда не возьму оружие, чтобы пойти убивать невинных людей в Украине", - сказал журналистам один из россиян.

Пока россияне живут в транзитной зоне аэропорта, едой их обеспечивает местный Минюст, предоставляя на завтрак и ужин булочку и пакет сока, а на обед рис с курицей.

Тем временем, россияне оспорили в местном суде отказ Кореи предоставлять им политическое убежище. Решение суда ожидается в конце этого месяца.

Другой россиянин утверждает, что у него якобы не было другого выбора, кроме как бежать после того, как он получил повестку. "Я участвовал во многих антиправительственных митингах. Однажды полиция арестовала меня и избила во время многочасового допроса. Мне пришлось сделать операцию на сломанный подбородок и нос. Я знал, что меня бросят на передовую (в войне в Украине), потому что я в их черном списке", - сказал он.

Если суд встанет на сторону сбежавших из России мужчин, им будут выданы визы G-1, которые гарантируют временное пребывание в Корее до тех пор, пока они не пройдут официальную процедуру проверки на статус беженца. Если суд вынесет решение против них, просителей убежища, скорее всего, депортируют на родину.

Министерство юстиции, со своей стороны, сообщило The Korea Times, что рассмотрело их заявления о предоставлении статуса беженца в соответствии с действующим законодательством. "Процедуры проверки проводились в соответствии с правилами, изложенными в законе о беженцах, который был принят на основе международных стандартов проверки беженцев и дел за границей в развитых странах", - говорится в заявлении.

Волны мобилизации в России - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2022 года глава Кремля Владимир Путин объявил о частичной мобилизации находящихся в запасе военных. По данным росСМИ, после объявления мобилизации из России сбежали до 1 млн человек. Тогда планировалось призвать, по официальным данным, до 300 тысяч россиян для отправки на убой в Украину.

В конце декабря министр обороны Украины Алексей Резников предупредил граждан России о том, что путинская власть готовится начать новую волну мобилизации в январе и закрыть границы для мужчин призывного возраста. По данным Генштаба ВСУ, руководство России уже принимает меры для предотвращения массового бегства мужчин за границу.

По данным украинской разведки, российские власти могут объявить новую мобилизации 15 января. Ожидается, что мобилизовать могут до 500 тысяч россиян. В этот раз отлавливать и отправлять умирать на войне против Украины будут также жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

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