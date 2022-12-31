Министр обороны Украине сказал о провальности так называемого "плана" российского руководства.

Российская власть хочет защитить себя, свое положение, свое богатство.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в видеообращении к россиянам в канун Нового года.

"Накануне нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь, это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларусь", - сказал Резников.

По его словам, сегодня россияне думают чем украсить праздничный стол, но "за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь- это постучит военком".

Резников не призывает россиян верить ему на слово, но говорит, что они должны задать себе один вопрос и честно на него ответили: "Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, то за что конкретно вы будете воевать?".

Министр обороны Украине сказал о провальности так называемого "плана" российского руководства, о котором оно говорило в начале войне. А потери российской армии составляют уже более 100 тысяч человек и чтобы возместить эти потери уже проведена одна волна мобилизации, хотя еще летом категорически отрицали, что она будет и обманули. По его словам по этому "плану" в зонах набирают десятки тысяч зеков в частную военную компанию.

"Владельцу этой компании дозволено вытирать ноги о кадровых российских военных. Хотя простых людей бросают в тюрьмы за "дискредитацию" армии", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что по этому "плану", россияне уже полгода безуспешно штурмуют небольшой украинский город Бахмут, положив там десятки тысяч солдат. Он сказал про бегство россиян з Харковской области, с под Киева, с Черниговщины и Сумской области, с Херсона.

Министр заявил, что, согласно этому "плану", Швеция и Финляндия заканчивают вступление в НАТО, хотя ровно год назад люди в этих странах о НАТО и не помышляли и хотели сохранить нейтралитет.

Резников подчеркнул, что те кто сидит в Кремле и бункерах должны признать, что их замысел провалился, что они проиграли и из-за их провала Россия потеряла свой авторитет в мире: "дюдей с российским паспортом теперь призирают не только в Европе, но и на Кавказе, в Центральной Азии". По его словам, руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой и "в интересах России - как можно быстреее эту войну закончить".

"Те люди, которые развязали кровавую бойню, которые совершили ужасные военные преступления, теперь говорят вам, что надо сплотиться и защитить Россию, отому что кругом враги. Они запугивают вас тем, что в случае поражения над всеми россиянами якобы совершат расправу, отнимут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее. Это ложь. Вас снова обманывают", - сказал Резников в обращении к россиянам.

По его словам, российская власть хочет защитить себя, свое положение, свое богатство.

Министр обороны Украины сказал,что российская власть может рассказывать, что есть какой-то "план Б", какое-то тайное оружие, что вскоре опять начнутся победы, "но весь их план в том, чтобы затянуть войну, чтобы убить как можно больше людей и загнать ситуацию в тупик".

Резников сказал, что не как министр обороны, а как юрист говорит о том, что "все граждане России, безусловно, косвенно заплатят за развязанную войну".

"Из-за нынешних руководителей Россия будет вынуждена на протяжении нескольких поколений компенсировать нанесенный Украине ущерб. Это неизбежно", - сказал он.

При этом подчеркнул, что те, кто лично не учавствовал в преступлениях, кто не подстрекал к войне потеряют лиш часть дохода и часть комфорта, но им нечего опасатся, даже если голосовали за нынешнюю российскую власть.

"Под трибунал пойдут только военные преступники", - подчеркнул Резников.

Новая волна мобилизации в РФ

Украинская разведка прогнозирует, что уже 5 января в России начнется новая волна мобилизации, чтобы пополнить армию.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что армия Российской Федерации сможет восстановиться после потерь в войне в Украине минимум через пять лет.