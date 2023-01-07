Эксперт предсказывает новую волну выезда россиян за рубеж.

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что в случае начала на территории Российской Федерации новой волны мобилизации, которую, по данным украинской разведки, могут объявить уже 15 января, россияне пойдут воевать. Он подчеркнул, что в России не знают, что такое сопротивление, а также не имеют представления о реальной ситуации на фронте.

В эфире 24 канала Шейтельман отметил, что он не сомневается в том, что в ближайшее время в РФ таки объявят новую волну призыва. При этом он добавил, что даже те, кто хоть немного понимает специфику войны, видели кадры с мертвыми военными РФ из Бахмута или других украинских городов, не готовы оказывать сопротивление.

Кроме того, эксперт предсказывает новую волну выезда россиян за рубеж. Снова постараются уехать и те, кто уезжал в сентябре, а потом вернулся в Россию.

Видео дня

"Но таких будет, возможно, миллион, все остальные, к сожалению, покорно пойдут. Без желания, без энтузиазма, но пойдут", – добавил Шейтельман.

В то же время, по словам политтехнолога, несмотря на масштабную мобилизацию, в России есть большие технические проблемы – им негде будет разместить новых мобилизованных. Он также напомнил, как во время предыдущей волны мобилизации 300 тысяч человек ночевали в лесу, в школах и тому подобное.

"Вот они смогли переварить эти 300 тысяч, с трудом, но смогли. Растащили во времени, не за один день их забрали, а в течение примерно 1,5 месяца", – считает он.

Эксперт убежден, что отсутствие мощностей для еще 500 тысяч мобилизованных создаст новый логистический беспредел.

"И это хорошо. Представляете, как они зимой будут спать на кроватях в лесу", – отметил он.

Шейтельман подчеркнул, что на россиян почти не повлияло и обращение министра обороны Украины Алексея Резникова, где он предупредил их о новой волне мобилизации. Он добавил, что до большой части населения РФ это обращение дойти просто не может.

"У тех, кого сажают в автобусы, как баранов, и везут на войну, нет ни интернета, ни ютуба, ни возможности узнать, кто такой Резников, и где находится Украина. Они и карту мира никогда не видели", – объяснил политтехнолог.

В то же время Шейтельман сомневается, что российские власти пойдут на полное закрытие границ.

"У них и так много этих баранов в провинции. Им те люди, которые пытаются сбежать на самокатах в Казахстан, не слишком нужны. Им проще дать сбежать миллионам спокойно, и забрать всех остальных, чем пытаться отлавливать тех, кто решил бежать", – добавил эксперт.

При этом, по словам Шейтельмана, на поздних этапах войны, когда россиянам, возможно, потребуется 10 миллионов мобилизованных, каждый будет на счету. Однако пока они работают "методом крупной сетки".

Эксперт также прогнозирует большие потери среди российских оккупантов. Он подчеркнул, что когда в РФ мобилизовали первые 300 тысяч человек, их уничтожали бешеными темпами. В ноябре и декабре было зафиксировано рекордное количество потерь у врага – ликвидировали около 16 и 17 тысяч оккупантов. Если добавить сюда раненых, то можно прийти к выводу, что весь осенний призыв иссяк на убитых и раненых.

"До марта из этих 300 тысяч не останется ни одного живого или не раненого. Хотя частично раненые возвращаются в строй, но это уже люди не совсем здоровые", – подчеркнул Шейтельман.

Новая волна мобилизации в России: что известно

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что российские власти 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации. Ожидается, что мобилизовать могут до 500 тысяч россиян. Проектом указа предусмотрено, что на этот раз мобилизация также будет происходить в Москве и Санкт-Петербурге.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия планирует провести новую волну мобилизации, чтобы подготовить резервы для ведения масштабных наступательных действий к началу весны 2023 года. По его словам, у оккупантов есть планы создать минимум одну основную ударную группу, а также одну-две вспомогательные для проведения наступления на определенных участках в начале весны или даже раньше.

Вас также могут заинтересовать новости: