Россия оказалась не в состоянии обеспечить себя даже трупами для обучения медиков.

Из-за санкций Россия столкнулась с новой неожиданной проблемой – дефицитом трупов для обучения медиков. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Отмечается, что студенты-медики обычно практикуются на "формалиновых" трупах, которых в России более-менее хватает. Но практикующим врачам тоже нужно постоянно проходить дообучение – осваивать новые методики и новую технику. Для этого используют так называемых "кадаверов" – тела в максимально "свежем" состоянии.

Из-за особенностей законодательства в России трудно завещать своё тело науке и трудно использовать в научных целях "невостребованные тела", поэтому "своих" кадаверов стране не хватало. До полномасштабного нападения на Украину дефицит покрывали за счет импорта из США, но сейчас эти поставки прекращены.

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По иронии, наиболее лояльные России страны не могут стать поставщиками кадаверов из-за культурных ограничений – в Иране или в той же Индии подобное обращение с трупами запрещено религией.

Чтобы повышать свою квалификацию, российским врачам теперь всё чаще приходится ездить в другие страны – Армению, Грузию, Турцию и Азербайджан.

Санкции против России

После введения западных санкций Россия столкнулась с проблемами практически во всех отраслях экономики. Больше всего пострадал нефтяной сектор. Там доходы за год упали вдвое.

Однако порой санкции приводят к дефициту вполне обыденных вещей. Например, у российских мясокомбинатов возникли проблемы из-за дефицита пленки-оболочки для колбасных изделий.

Западные эксперты отмечают, что санкции с России не снимут, пока Путин не будет выдан гаагскому трибуналу.

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