В России уже заявили, что решение не признают и международному правосудию Путина выдавать не станут.

Россия не может добиться снятия международных санкций до тех пор, пока президента Владимира Путина и "детского" омбудсмена Марию Львову-Белову не выдадут Международному уголовному суду.

Об этом в комментарии The New York Times высказался бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Госдепе, Стивен Рэпп. Он отметил, что решение МУС сделает Путина изгоем.

Куда бы Путин не поехал, ему все время будет грозить арест. "Это никогда не исчезнет", - высказался Рэпп.

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Более того, по его словам, Россия не может добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров суда.

По мнению Рэппа, в конечном итоге Путин окажется в Гааге, где судили других обвиняемых в военных преступниках. "В противном случае, Путин умрет с этим (ордером), висящим над его головой".

Ордер на арест Путина – что известно

Накануне Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в насильственной депортации украинских детей.

В России уже заявили, что решение не признают и международному правосудию Путина выдавать не станут. Москва действительно не ратифицировала Римский устав.

Главный прокурор МУС Карим Хан назвал решение суда "историческим", поскольку впервые к уголовной ответственности могут привлечь президента государства-члена Совбеза ООН.

Однако эксперты сходятся во мнениях, что не стоит ожидать значительных результатов по привлечению Путина к ответственности в ближайшее время. Вместе с тем это большой сигнал российской элите и союзникам РФ.

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