По его словам, миллиардеры-россияне могут помочь восстанавливать Украину.

Экс-посол США в России, координатор международной рабочей группы по санкциям Майкл Макфол призвал значительно расширить список россиян, попавших под индивидуальные санкции из-за войны в Украине. При этом он предложил путь выхода из-под санкций для российских олигархов.

"Страны, входящие в санкционную коалицию, должны ввести ограничения против всех членов российского правительства, всех членов путинской партии "Единая Россия" и других российских партий, поддерживающих войну, всех российских миллиардеров, всех руководителей и членов правления государственных предприятий, а также всех путинских пропагандистов, включая артистов, поддерживающих войну", - написал Майкл Макфол в своем блоге.

Дипломат уверен, что ограничения должны вводиться в отношении должностей, а не конкретных лиц. Это позволит избежать неочевидной процедуры принятия решений об индивидуальных санкциях. Этот подход поставит влиятельных россиян перед выбором: уйти с должностей или попасть под санкции.

Видео дня

Кроме того, Макфол предложил новый подход к российским миллиардерам, попавшим под санкции. Подсанкционные российские олигархи могут выйти из-под санкций, если публично осудят войну и лично президента РФ Владимира Путина, пожертвуют половину своего состояния на восстановление Украины, а также лишатся капиталовложений в РФ.

Макфол также предложил ввести дополнительный налоговый сбор для россиян на восстановление Украины, который нужно будет платить для получения туристической визы.

В Кремле эту инициативу подвергли сомнению. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, этими предложениями вряд ли кто-то воспользуется.

"Великие предприниматели ногами стоят на российской земле. У них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь в России, их бизнес и доход тоже возникает здесь. Поэтому такие предложения вряд ли будут восприняты кем-то серьезно", - заявил Песков на брифинга.

Укрощение российских олигархов

Западные санкции против российских олигархов оказались в значительной степени неэффективными, поскольку "целились не туда". Исследователи Дартмутского университета предложили новый подход в отношении миллиардеров из РФ. Они уверены, что западные правительства должны сосредоточиться на преследовании тех, кто управляет оффшорным богатством олигархов – юристов, бухгалтеров и банкиров.

Западные политики уже начали нацеливаться на российских посредников, которые помогают в обходе санкций. В феврале Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России, под которые попали ряд московских фирм, управляющих деньгами российских магнатов.

Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз также ввели ограничения на предоставление некоторых офшорных услуг российским олигархам.

По словам специального посланника ЕС по вопросам имплементации санкций Дэвида О'Салливана, в новом пакете ограничений блок нацелится на предотвращение обхода антироссийских санкций со стороны третьих стран.

Вас также могут заинтересовать новости: