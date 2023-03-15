Режим санкций "Большой семерки" был эффективным, считают в МЭА.

За год доходы России от экспорта нефти сократились примерно вдвое, хотя экспорт остался почти без изменений, пишет WSJ.

Это, по мнению аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА), базирующегося во Франции, свидетельствует, что режим санкций "Большой семерки" был эффективным. Он не ограничивал глобальные поставки нефти, в то же время ограничивая способность России генерировать экспортный доход.

В МЭА отмечают, что после шквала западных санкций Москве удалось найти новых клиентов и вернуться к среднегодовому уровню экспорта. Альтернативными клиентами стали, в частности, Индия и Китай.

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В то же время помимо падения поступлений от собственно продажи нефти Россия сталкивается с задержками транзита и другими проблемами. В частности, РФ, которая искала клиентов в отдаленных регионах, пришла к тому, что время доставки нефти увеличилось с 10 до 22 дней (из восточных портов) и с 15 до 24 дней (из западных портов) по сравнению с началом 2022 года.

Как информирует МЭА, доход Москвы, полученный от экспорта российской нефти, упал примерно до 11,6 миллиарда долларов. Это на 2,7 миллиарда долларов меньше, чем в январе, и примерно вдвое меньше 22,1 миллиардов долларов, которые Москва заработала на экспорте нефти в марте 2022 года.

В феврале 2023 года экспорт российской нефти упал на 500 тысяч баррелей – до 7,5 млн баррелей в день – по сравнению с январем, когда ограничения еще не вступили в силу. По прогнозам МЭА, добыча нефти в России в этом году составит 10,4 миллиона баррелей в день, что на 300 000 баррелей в день больше, чем прогнозировалось в прошлом месяце, но все равно на 740 000 баррелей в день меньше, чем в 2022 году.

Санкции в отношении российской нефти - что стоит знать

С 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия предоставляют услуги, связанные с морскими перевозками и российской нефтью, только в случае, если сырье продается по предельной цене в 60 долларов за баррель или дешевле. Компаниям из этих стран запрещается, в частности, перевозить и страховать сырье дороже 60 долларов за баррель. В ответ на это Россия запретила экспорт нефти по "ценовому потолку".

Кроме этого, 5 февраля вступил в силу запрет на закупку нефтепродуктов из России.

Эти меры привели к тому, что нефть упала в цене вдвое, а потеря добычи нефти для России стала неизбежной, что признала и сама страна-агрессор.

По прогнозам аналитиков, в 2023 году россияне потеряют 50% своих годовых доходов от экспорта нефти и газа.

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