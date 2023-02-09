С 10 июля 2022 года Евросоюз ввел запрет на поставки искусственных оболочек из белковых и целлюлозных материалов в РФ.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину на территории страны-агрессора возник дефицит оболочки (пленки), которую используют для изготовления всех видов мясных изделий.

Как сообщают российские "Известия" со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков, до введения санкций против агрессора оболочку для выпуска колбас и сосисок в РФ поставляли сразу семь европейских заводов.

В России фиброузную оболочку, в которую упаковывают 90% сервелата и сырокопченых колбас, не производят. Ее сегодня привозят из Китая по предоплате или по параллельному импорту, срок поставки достигает 10 месяцев, в результате чего расходы производителей выросли на 25-70%.В себестоимости колбасы доля этой оболочки составляет 15%.

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Ситуация с обочкой для колбасы в РФ:

В апреле 2022 года российская мясоперерабатывающая промышленность была предупреждена, что из-за вторжения в Украину агресср может лишиться оболочек, необходимых для производства колбас и сосисок.

С 10 июля 2022 года Евросоюз ввел запрет на поставки искусственных оболочек из белковых и целлюлозных материалов в РФ.

Падение российской экономики:

В первый же день нападения на Украину совокупное состояние самых богатых людей России уменьшилось на 46,6 млрд долларов. По итогам 2022 года эта цифра почти достигла 100 млрд долл.

В конце июня 2022 года Россия была вынуждена объявить технический дефолт по суверенному долгу – впервые за сто лет. Это практически лишило Россию возможностей заимствовать деньги за рубежом.

В течение всего года против РФ вводились различные санкции, в том числе секторальные. Самым сильным ударом стало европейское эмбарго на покупку российской нефти и введение потолка цен на нее.

По итогам 2022 года дефицит российского госбюджета составил 3,3 трлн рублей (49 млрд долларов), или 2,3% валового внутреннего продукта.

8 февраля 2023 года стало известно о том, что в России "задним числом" подняли налог для бизнеса.

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