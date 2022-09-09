в РФ не производил импланты, их закупали за границей.

Российской Федерации грозит дефицит имплантов для ягодиц. К коллапсу привели введенные Западом санкции против России.

Об этом рассказал пластический и челюстной-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф в интервью KP.RU.

По его слом, среди россиянок самые популярные пластические операции – маммопластика (коррекция груди) и глютеопластика (коррекция формы и увеличения ягодиц). Он отметил, что для последней процедуры найти импланты в России практически невозможно из-за введенных санкций.

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"Из-за сложных логистических цепочек и отказа компаний работать с российским рынком заказы от клиник не принимаются", - объяснил хирург.

В то же время он указал, что иногда для увеличения ягодиц хирурги рекомендуют присмотреться к липолифтингу, где используется собственный жир пациента.

"Зачастую полученный жир используется для увеличения ягодичной области, сейчас это особенно актуально из-за отсутствия ягодичных имплантов", - отметил Аль-Юсеф.

Стоит отметить, что о дефиците имплантов говорил еще в апреле пластический хирург Георгий Чемянов. Дело в том, что в России импланты не производят.

Как ранее сообщал УНИАН, операция по увеличению груди в этом году в России подорожала минимум в два раза. Если до полномасштабного вторжения РФ в Украину это стоило 5-7 тысяч долларов, то сегодня в среднем 15 тысяч. Цены подскочили из-за дефицита имплантов. Отмечается, что производители качественных имплантов прекратили поставлять свой товар в Росию в ответ на полномасштабное вторжение Путина в Украину.

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