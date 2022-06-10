После начала "спецоперации" стало понятно, что платить за этот паспорт никто не будет.

В России заморозили проект выдачи цифровых паспортов (пластиковые карты с чипом) на неопределенный срок.

Об этом сообщает российский Forbes.

Как выяснили журналисты, после полномасштабного вторжения в Украину Минцифры РФ заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок.

Начать выдачу совмеренных паспортов, которые представляют собой пластиковые карты с российским чипом, планировалось в начале 2023 года.

Собеседник издания отметил, что технически проект уже был готов, но в правительстве не согласовали его запуск. В правительстве сомневаются, что проект окупится и для него хватит пластика и чипов.

"После начала "спецоперации" стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса", - отметил собеседник Forbes.

На разработку электронного паспорта власти закладывали около 20 млрд рублей инвестиций. Расчитывали, что проект себя окупит, поскольку за оформление такого паспорта россияне должны были бы платить 1000 рублей (бумажный стоит 300).

"Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна", - говорит источник.

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