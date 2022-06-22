Как отмечает врач-косметолог, те препараты, которые есть сейчас на рынке РФ, они не имеют никакой сертификации.

Операция по увеличению груди в этом году в России подорожала минимум в два раза. Если до полномасштабного вторжения РФ в Украину это стоило 5-7 тысяч долларов, то сегодня в среднем 15 тысяч.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, цены подскочили из-за дефицита имплантов. Об этом говорят и пластические хирурги. Отмечается, что производители качественных имплантов прекратили поставлять свой товар в Росию в ответ на полномасштабное вторжение Путина в Украину.

И если в РФ все-таки попадают какие-то импланты, то они ввезены неофициально. А это - большие риски для пациентов.

"На все эти импланты не распространяются мировые гарантии. Пациенты не смогут доказать, что им сделана операция этими имплантами", - говорит пластический хирург Андрей Якобчук.

Рискованно в РФ сегодня и увеличивать губы или же менять овал лица, ведь иностранные производители филлеров для контурной пластики тоже отказались работать с российскими косметологами.

Как отмечает врач-косметолог Ольга Сницар, те препараты, которые есть сейчас на рынке РФ, они не имеют никакой сертификации, то есть это подделка. Например, российская блогерша опубликовала фото девушки, которой ввели некачественный азиатский филлер. Результат, как говорится, налицо.

Проблемы в РФ не только с филлерами, но и с аппаратами, на которых работают косметологи. Некоторые компании перестали поставлять в Россию современное оборудование, а также обслуживать ранее поставленное.

И хотя в России заявляют об импортозамещении, но производить самостоятельно качественные импланты и оборудование просто нереально.

"Так что, российские девушки, наверное, Путин тогда обращался именно к вам: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица", - подытожили журналисты.

Ранее российские бьюти-клиники столкнулись с дефицитом ботокса после того, как американская биофармацевтическая компания AbbVie объявила о прекращении поставок в РФ продуктов, используемых в эстетической медицине.

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