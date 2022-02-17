Тело жертвы нашли в реке в июне 2020 года.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в деле об убийстве трансгендерной женщины российским продюсером Юрием Яновским.

Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел в ночь на 13 января 2020 года. Пьяный Яновский несколько раз ударил ножом жертву "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений".

Мужское тело без рук, ног и головы нашли в июне в реке Мга, пишет Медуза. Убитой оказалась 24-летняя трансгендерная женщина Джамшуд Хатамжонов из Узбекистана.

Читайте такжеВ России полицейский вымогал деньги у двух росгвардейцев за секс с женойПо данным МВД, она была секс-работницей, а Яновский - ее "клиентом". Мужчина якобы заподозрил, что она хочет усыпить его и обокрасть.

Изначально ему вменялась ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), однако суд переквалифицировал его действия на ч.1 ст.108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев в ИК общего режима. Однако зачли в счет наказания время, проведенное под стражей. Его освободили в зале суда.

Ранее сообщалось, что в России трансгендер заявил, что его изнасиловали в электричке.

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