Злоумышленник, в частности, собирался взорвать многоэтажный жилой дом.

К 10 годам лишения свободы приговорен террорист так называемого "Разведывательного управления ДНР", который планировал теракты против мирного населения в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что следователи СБУ получили неопровержимые доказательства причастности боевика к организации и подготовке совершения ряда террористических актов в 2015 году на территории Запорожской области. Также задокументировано, что злоумышленник собирался взорвать многоэтажный жилой дом.

Установлено, что боевик-разведчик действовал по заданию и четкой координации "спецслужб" так называемой "ДНР" для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Он тщательно спланировал ряд терактов, а для их реализации завербовал местного жителя, работника правоохранительного органа.

Исполнитель согласился совершить несколько террористических актов в городе Днепрорудное. В частности, взорвать офис волонтерской организации, расположенный на первом этаже многоэтажки густонаселенного жилого массива.

"Сотрудники СБУ предотвратили эти преступления. Исполнитель и его сообщники были задержаны накануне попытки совершить теракт. Они все приговорены к реальным срокам заключения", - говорится в сообщении.

Во время дальнейших следственных действий был установлен организатор - боевик "ДНР". В связи с тем, что он скрывается от следствия, дело по его обвинению было рассмотрено в специальном судебном производстве, отметили в СБУ.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ст. 14, ст. 27, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на организацию совершения террористического акта) Уголовного кодекса Украины и вынес приговор - 10 лет лишения свободы заочно.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области оперативники Службы безопасности Украины установили месторасположение скрытого арсенала с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ.

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