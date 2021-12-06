Трансгендер утверждает, что его в электричке изнасиловал парень / иллюстративное фото newsone.ua

В России трансгендер пожаловался, что в электричке парень спутал его с девушкой и изнасиловал.

Пьяный парень познакомился с трансгендером на Курском вокзале Москвы и помог ему купить билет в Тверь, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, парень и трансгендер возле станции Ипподром залезли в хвостовую кабину электрички, и там молодой человек начал показывать "девушке" на телефоне порнографию и приставать. Трансгендер утверждает, что начал сопротивляться, и после этого новый знакомый начал его душить. 

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Подозреваемого задержали. Парень утверждает, что интим был по взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что в поселке Чистоозерное Новосибирской области РФ в ноябре мать 13-летней школьницы обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По предварительным данным, девочку изнасиловали трое школьников

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Автор: Екатерина Присяжнюк