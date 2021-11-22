Мужчину "посадили" под подписку о невыезде.

Россиянин в социальной сети усомнился в необходимости праздников 8 марта и 23 февраля, после чего на него завели уголовное дело.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Человек, который не ценит парочку лишних выходных – житель совхоза "Коммунар" Николай Пискунов. Проблема Николая – в излишней инициативности, – он написал или просто где-то нашел в сети опус "Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?!" Конкретного ответа он в своей публикации дать не смог, но пришел к выводу, что ничего дельного в эти два дня не происходит", – говорится в сообщении.

На его пост наткнулся оперуполномоченный ЦПЭ Мордовии Солдаткин. Он собрал материалы, написал раппорт и передал все в Следственный комитет России: "СКР – известные ценители 8-го марта, поэтому сразу возбудили дело и посадили Николая – правда, лишь под подписку о невыезде".

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Автор: Катерина Шварц