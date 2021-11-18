Утром он вылетел в Москву.

Рассказавший о 20-летнем рабстве в Казахстане россиянин Алексей Котов отказался от своих слов.

Как пишет ria.ru, Котов заявил, что трудился на ферме добровольно и мог в любое время покинуть ее. Претензий к владельцу хозяйства у него нет.

По его словам, единственной целью видеообращения было возвращение домой.

Сообщается, что утром он вылетел в Москву.

Читайте такжеОчень пьяный россиянин пробрался ночью в морг и испугался "оживших" трупов (видео)Напомним, россиянин записал видео с призывом о помощи и распространил его в социальных сетях.

"Мама, папа, я уже 20 лет в неволе. Помогите, если сможете, выбраться из Казахстана", – заявил мужчина на записи.

По его словам, он 20 лет находился в рабстве в поселке Акжал Казахстана.

За все это время его родители ни разу не обращались в полицию, а ходили к гадалкам и экстрасенсам.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц