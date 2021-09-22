Министерство культуры предлагает лишь отказаться от дополнительных выходных на "советские" праздники.

Министерство культуры и информационной политики Украины не собирается отменять праздники 8 марта и 1 мая.

Об этом сообщили на странице МКИП в Facebook 22 сентября.

Однако в министерстве действительно предлагают отказаться от дополнительных выходных, дающихся населению, когда отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье.

"Опираясь на общеевропейскую традицию, МКИП предлагает отменить норму о дополнительном выходном, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Раде хотят запретить перенос рабочих дней из-за праздниковВ частности речь идет и о праздновани Дня труда и Международного женственного дня. Впрочем, перенос выходного могут оставить в пяти случаях: для Нового года, Рождества Христова (по старому и новому календарю, то есть 25 декабря и 7 января), Пасхи и Дня Святой Троицы.

Как уже сообщал УНИАН, Министерство культуры и информационной политики Украины предложило к общественному обсуждению проект закона, согласно которому предлагается отменить перенос некоторых выходных, если государственный праздник совпадает с выходным днем. Документ разработал украинский Институт национальной памяти.

Однако Кабинет министров уже утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году, согласно которому украинцев порадуют двумя длинными выходными.

Автор: Станислав Кожемякин