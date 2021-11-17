Мужчина записал видеообращение и распространил его в соцсетях.

Россиянин Алексей Котов записал видеообращение, в котором заявил о проведенных 20 годах в рабстве в Казахстане и попросил о помощи.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

"Мама, папа, я уже 20 лет в неволе. Помогите, если сможете, выбраться из Казахстана", – говорит мужчина на записи.

В сообщении отмечается, что мужчина распространил видео в соцсетях. По его словам, он уже 20 лет находится в рабстве в поселке Акжал. Сейчас в поселок приехала полиция, "хозяина" невольника задержали.

Как пишет ria.ru, родители россиянина ни разу не обращались в полицию по поводу исчезновения сына.

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По словам родственников пропавшего, в 1995 году он ушел на военную службу, после демобилизации ненадолго вернулся домой, а потом отправился служить в Казахстан по контракту:

"С их слов, когда он собирался возвращаться, был избит на вокзале, схвачен и передан этому человеку, хозяину фермерского хозяйства… У него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда".

Ранее сообщалось, как преступники держали в рабстве более полусотни человек в Днепропетровской области. Людей заселили в бараки и платили только часть обещанных средств.

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Автор: Катерина Шварц