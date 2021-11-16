Парень через суд потребовал вернуть ему все потраченные на бывшую деньги.

В России житель Свердловской области, достаточно известный в Екатеринбурге фитнес-тренер решил вернуть деньги, потраченные на бывшую девушку.

Как пишет портал e1.ru, после расставания с молодым человеком девушка получила заказное письмо с исковым заявлением в суд, где указаны потраченные на нее за два года деньги. В общей сложности сумма составила 625 тысяч рублей.

По словам россиянина, он неоднократно одалживал ей средства, а также давал наличные на походы в маникюрный салон, покупку прокладок и презервативов

Также парень заявил, что оформленная на его 30-летнюю бывшую возлюбленную ипотека погашалась за счет его заработка.

Читайте такжеВ России учительница проткнула ножом разорвавшего с ней отношения ученикаДевушка же заявила, что они действительно проживали в ее ипотечной квартире, но она появилась за год до их знакомства. До этого молодой человек снимал жилье.

"Он ушел с огромной обидой и злостью на меня", – рассказала девушка.

Кроме расходов на ипотеку, средств на личные расходы, мужчина потребовал 25,9 тысячи рублей процентов за пользование своими финансами, еще 30 тысяч на его адвоката, девять тысяч госпошлины и еще тысячу за расходы на почтовую корреспонденцию.

Ранее сообщалось, как в Челябинске супружеская пара не могла разделить долг за операцию по увеличению груди.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц