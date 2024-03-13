Следы боя видно даже из космоса.

Последствия захода российских добровольцев в приграничные районы России видны на спутниковых снимках. Об этом сообщил журналист-расследователь "Радио Свобода" Марк Крутов.

Он опубликовал в своем Твиттере фото пограничного пункта пропуска Нехотеевка на границе с Харьковской областью. На них видно, что после боя в этом месте над российскими позициями поднимается дым.

"Рейд Легиона "Свобода России" и РДК в Курской и Белгородской областях. Пожар на российской стороне погранперехода "Нехотеевка" (Белгородская область) 12 марта в 7.50 UTC. Первое изображение сделано 11 марта", – уточнил Марк Крутов.

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Рейд добровольцев в Курскую и Белгородскую области

Как писал УНИАН, утром 12 марта отряды российских добровольцев из "Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" зашли в Курскую и Белгородскую области. Они атаковали сразу в нескольких точках и, по крайней мере, на время смогли взять под свой контроль поселок Теткино в Курской области и хутор Лозовая Рудка в Белгородской области.

Свой рейд добровольцы объяснили желанием "поучаствовать в выборах" президента РФ, которые состоятся в ближайшие дни. Также они анонсируют "марш на Москву", но пока это здача отдаленной перспективы.

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