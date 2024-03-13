Повстанцы признают, что на этот раз им вряд ли удастся достичь стратегической цели, но это возможно в перспективе.

"Марш на Москву" является конечной целью российских добровольцев, которые уже вторые сутки ведут бои против правительственных войск на территории Курской и Белгородской областей России. Об этом заявил представитель "Легиона Свобода России" Алексей Барановский в интервью Newsweek.

По словам бойца, целью добровольческих формирований, которые начали рейд в приграничных областях, является "дальнейшее освобождение России от Путина". "Возможно, мы не сможем этого достичь сейчас, но это наша главная миссия", - заверил он.

Барановский признал, что нынешняя операция повстанцев была намеренно приурочена к так называемым "выборам президента" в России, которые должны состояться 15-17 марта.

Видео дня

"Как граждане России мы решили, что также хотим принять участие в этих выборах - и это наш способ, чтобы наш голос был услышан. Мы голосуем за вооруженное сопротивление режиму Путина, за восстание, революцию", - сказал он.

Также, по словам Барановского, еще одной целью рейдов является стремление активизировать напуганную смертью Алексея Навального оппозицию внутри самой России.

"Мы ведем анти-оппозицию своим примером, показывая, что они не одиноки, показывая им, что есть люди, готовые бороться, не просто светя фонариками в небо (речь об оппозиционном "флешмобе фонариков" - УНИАН), а взяв в руки оружие - автоматами, гранатами и бронетехникой, которой у нас достаточно. И мы призываем всех присоединиться к нам в этой борьбе против Путина", - сказал Барановский и добавил, что сегодня именно вооруженные повстанцы "являются настоящей российской оппозицией".

Рейд добровольцев на территорию РФ

Как писал УНИАН, утром 12 марта отряды российских добровольцев, представляющих "Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Начались бои с правительственными силами.

Повстанцы утверждают, что по крайней мере некоторое время держали под контрлем поселок Теткино в Курской области и хутор Лозовая Рудка в Белгородской области.

Вас также могут заинтересовать новости: