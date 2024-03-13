По словам воинов, держат ожесточенные бои, простреливается каждая улица.

Бойцы-добровольцы легиона "Свобода России" уничтожили вражеский пункт управления во время рейда на территорию РФ.

Как сообщили в Telegram-канале легиона, россияне обустроили пункт управления посреди жилых домов. Впрочем, это не уберегло их.

"Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Все равно она не на оборону работает, а на нападение", - говорится в сообщении.

Воины продолжают атаки на территории России. Бойцы с позывными "Апостол" и "Домовой" записали видео из освобождённого посёлка городского типа Тёткино. Штурмовики отмечают, что продвигаются вперед. Каждая улица простреливается.

Рейд на территорию России

Утром бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ.

Боец Легиона "Свобода России" Александр Барановский рассказал, что в российском генштабе определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта в этих областях. По его словам, официальная Москва пока молчит, как обычно делают вид, что ничего не происходит.

Он отметил, что бойцы Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, которые являются гражданами России, решили перейти российскую границу из Украины, и именно таким образом - с оружием - "проголосовать" на выборах президента России против режима Путина.

В Сибирском батальоне же сообщили, что россияне не ожидали атаки. В частности, вражеские военные поспешно оставили свой командный пункт и скрылись.

Вас также могут заинтересовать новости: